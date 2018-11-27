هيئة الزراعة تستعد لإطلاق حملة حصر وترقيم الثروة الحيوانية

البيضاء 27 نوفمبر 2018 (وال) – تستعد الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية لإطلاق حملة حصر وترقيم الثروة الحيوانية بكافة البلديات.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحملة مشروع وطني يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وواضحة عن أعداد المواشي وتوزيعها الجغرافي.

وأشارت إلى أن هذا الحصر سيسهم في تطوير الخطط والبرامج المناسبة لقطاع الثروة الحيوانية وتنظيم الخدمات المقدمة للمربين، وذلك لرفع إنتاجية الثروة الحيوانية وتحسينها وتحقيق الأمن الغذائي.

هذا وكانت الهيئة قد شكلت لجنة مركزية تنبثق عنها عدة لجان فرعية لتغطية كافة المناطق التي سيشملها الحصر.(وال – البيضاء) أ ف / أ د

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