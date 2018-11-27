الدينار ينتعش ويرتفع أمام عملات أجنبية وعربية لأعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل ملحوظ في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.160 دينار ليبي للبيع و 5.150 دينار للشراء، ليسجل الدينار أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

بدوره هبط سعر اليورو اليوم في ختام تعاملات السوق الموازي ليسجل 5.830 دينار، كما انخفض سعر الجنية الاسترليني في مستهل السوق إلى 6.440 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.195 دينار وكان قد انخفض بشكل طفيف إلى 5.170 لكنه عاود التراجع مع ختام السوق إلى 5.160 دينار.

وتراجعت الليرة التركية إلى 0.980 دينار, وهبط الدينار التونسي بشكل طفيف إلى 1.670 دينار.

واستقر سعر كسر الذهب عيار18 في السوق الموازية عند 145 دينار ليبي.

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة في السوق السوداء حالة من الاضطراب النسبي عقب آطلاق الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية وتأخر إطلاق باقي الاصلاحات بالرغم من الاعلان عنها كمنحة ارباب الاسر.