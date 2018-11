تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، تحت ضغط الغموض الذي يكتنف الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وإشارات على زيادة إمدادات النفط العالمية.

لكن التوقعات باتفاق مصدري الخام على خفض الإنتاج خلال الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حدت من الخسائر. ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا في تسوية العقود الآجلة إلى 60.21 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة سبعة سنتات ليبلغ في التسوية 51.56 دولار للبرميل. حسب رويترز. وهوت الأسعار إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2017 الأسبوع الماضي، وبلغ برنت 58.41 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 50.15 دولار للبرميل. والخامان منخفضان بأكثر من 30 بالمئة منذ أوائل أكتوبر تحت ضغط بوادر على تخمة في المعروض وضعف الأسواق المالية على نطاق واسع. ويترقب المتعاملون اجتماع زعماء مجموعة العشرين في بوينس أيرس يومي 30 نوفمبر، والأول من ديسمبر، وعلى رأس الأجندة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. وتجتمع أوبك في السادس من ديسمبر في فيينا لمناقشة سياسة الإنتاج مع بعض المنتجين من خارجها، ومن بينهم روسيا.

