“ميتسوبيشي موتورز” قادرة على الأستمرار رغم التغيرات الإدارية

أعلن مسؤول تنفيذي كبير في شركة “ميتسوبيشي موتورز” ان التحالف مع “نيسان موتور” و”رينو”، يمكنه الصمود في مواجهة التغييرات الإدارية، وذلك بعد يوم من عزل كارلوس غصن من منصب رئيس مجلس الإدارة بسبب مخالفات مالية.

وأصبح مستقبل التحالف القائم منذ 19 عاما، ويعد من أكبر مصنعي السيارات في العالم، محل شكوك ومن المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين لعقد اجتماعهم الدوري هذا الأسبوع في أمستردام.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي، ميتسوهيكو ياماشيتا، إنه بغض النظر عن شكل التحالف، فستواصل الشركات الثلاث توريد المزيد من المكونات معاً والاستفادة من علاقاتها لتطوير تقنيات جديدة.

وقال ياماشيتا، الذي كان كبيرا لمهندسي نيسان في السابق: “لا أستطيع أن أقول كيف ستتطور الشراكة الثلاثية، لكن مع حاجة صناعة السيارات الدائمة لمزيد من التقنيات الجديدة، فلن يصبح من الممكن لشركة سيارات واحدة أن تتولى كل شيء بمفردها”.

وأضاف أن التحالف سيحتاج إلى “تحديد جهة اتخاذ القرار وكيفية اتخاذه دون غصن”، لكنه واثق من أن “الشراكة قوية بما يكفي لمواجهة التحدي”.

وفي مزاعم جديدة، الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام يابانية أن غصن حمّل خسائر استثمارات شخصية تكبدها إبان الأزمة المالية في 2008 على شركة نيسان، كي لا يمنى هو نفسه بخسائر بملايين الدولارات.

وقالت أساهي إن لجنة مراقبة الأوراق المالية والبورصات اليابانية اكتشفت ذلك أثناء إجراء التفتيش الاعتيادي لذلك العام.

