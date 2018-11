ارتفاع في مبيعات العقار في تركيا

ارتفعت مبيعات العقار في تركيا بنسبة 19.2% في عام واحد مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بحسبما أفاد مؤسسة الإحصاء التركية (TÜİK).

وتشير المعطيات إلى أن مبيعات العقارات في تركيا خلال الشهر المذكور بلغت 146 ألفا و536.

وشهدت مبيعات العقار في تركيا خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2018 فقط، ارتفاعا بنسبة 15.1 في المائة مقارنة مع شهر سبتمبر/ أيلول.

وحلت اسطنبول في المرتبة الأولى بين المدن التركية الأكثر بيعاً للعقارات خلال الشهر الماضي بـ27 ألفا و156، تبعتها أنقرة بـ13 ألفا و430 وإزمير بـ7419.

وقالت “TÜİK” إن عدد العقارات المباعة للأجانب قفزت 134.2 في المئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، حيث وصف رئيس جمعية المقاولين في الجانب الآسيوي من اسطنبول ميليه تافوكوغلو، ارتفاع مبيعات المساكن للأجانب في شهر أكتوبر بـ”التاريخي”.

وصرح ميليه تافوكوغلو بأن تخفيف شروط حصول الأجانب على الجنسية التركية ساعد على حفز المبيعات.

وأشارت آخر إحصائية أصدرتها المؤسسة التركية، إلى أن المواطنين العراقيين اشتروا 1439 عقارا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فقط، في حين حلّ الإيرانيون في المرتبة الثانية بشراء 557 عقارا، تلاهم الكويتيون بشراء 378 عقارا، بينما حلّ الألمان رابعا بـ341 والروس خامساً حيث اقتنوا 336 عقارا.

