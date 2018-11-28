بئر جديدة ستدخل خط إنتاج الغاز قريباً

انتهت شركة الواحات للنفط والغاز من الأشغال التحضيرية للبدء بالإنتاج التجريبي للمرحلة الثانية في حقل الفراغ النفطي، الذي من المُتوقع أن يُنتج يومياً ما مقداره 1400 برميل مكثفات ونحو 33 مليون قدم مكعب من الغاز.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في إعلانها عن انتهاء المرحلة التحضيرية أن الواحة أنهت كافة الإجراءات التحضيرية على البئر الأفقي “ب ب 10-59” المسؤول عن مرحلة الإنتاج الثانية في الحق، مُشيرة إلى أن هذه المرحلة تستهدف الطبقة الحاوية للغاز.

وبهذه الخطوة سيبدأ البئر الذي كان مُخصصا لإنتاج النفط فقط، بإنتاج الغاز، وقالت المؤسسة إن إدارتي تطوير الاحتياطي بالمؤسسة الوطنية للنفط والتخطيط بشركة الواحة قررتا ذلك بعد عدة اجتماعات تشاورية.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله بالجهود المبذولة من قبل الموظفين بهدف رفع مستوى الإنتاج من الغاز، لاستهلاكه محلياً.

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