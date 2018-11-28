النفط يرتفع قبل أيام من اجتماع “أوبك”

سنغافورة-العنوان

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع المقبل الذي من المتوقع أن يقرر خلاله الأعضاء شكلا ما من أشكال خفض الإنتاج لمواجهة تخمة تلوح في الأفق.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 44 سنتا توازي 0.7 في المئة إلى 60.65 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مسجلا 51.88 دولار للبرميل بعد أن زاد 32 سنتا تمثل 0.6 في المئة.

وعلى الرغم من زيادة اليوم ، فقد انخفضت أسعار النفط بأكثر من 30 بالمئة منذ أوائل أكتوبر تحت ضغط بوادر على تخمة في المعروض وضعف الأسواق المالية على نطاق واسع.

وتجتمع أوبك في السادس من ديسمبر في فيينا لمناقشة سياسة الإنتاج مع بعض المنتجين من خارجها، ومن بينهم روسيا.

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