ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.150 دينار 5.130 دينار اليورو 5.810 دينار 5.730 دينار الجنية الاسترليني 6.430 دينار 6.350 دينار الليرة التركية 0.980 دينار 0.900 دينار الدينار التونسي 1.670 دينار 1.590 دينار الجنية المصري 0.2795 دينار 0.2715 دينار الدولار الكندي 4.000 دينار 3.920 دينار الدينار الاردني 7.120 دينار 7.040 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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