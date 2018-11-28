لماذا أوقف ديوان المحاسبة الصرف على عقود توريد مصانع لتدوير القمامة بالمنطقة الشرقية؟

قال ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب إن وقف الصرف على عقود توريد مصانع لتدوير القمامة لبلديات (أمساعد – درنة – البيضاء)، كان بدواعي الحفاظ على الأموال العامة والمصلحة العامة.

وأكد ديوان المحاسبة، في بيان صادر عنه مساء الثلاثاء، أن الشركة المتعاقد معها لم تلتزم بتوريد وتركيب المصانع وتدريب العناصر الفنية، ولا يوجد لها أي أثر على أرض الواقع منذ التعاقد معها بتاريخ 12/8/2015، مشيرًا إلى أن بوليصة الشحن المدعي بها توريد المصانع غير صحيحة، حيث الثابت بكتاب إدارة الشركة الليبية للموانئ – طبرق رقم (6-1 . 682 ) بتاريخ 23/8/2017م أن هذه المصانع لم تدخل لميناء طبرق ولم تورد بعد.

وتابع أنه صاحب تكليف الشركة بتوريد المصانع جملة من المخالفات التي من شأنها أن تؤثر على تحقيق الصالح العام ويلحق الضرر بها، كتوقيع العقود من مديري شركات الخدمات بالبلديات رغم عدم اختصاصهم بها، والتي يستلزم إبرامها من وزير الحكم المحلي.

وأشار إلى أن من بين المخالفات، تجزئة العقد إلى ثلاثة عقود لإنقاص قيمة كل منها عن خمسة ملايين دينار بقصد التهرب من رقابة الديوان المسبقة.

وقال إنه تم اللجوء للتكليف المباشر بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية، فضلاً عن قيام الشركة المتعاقد معها بتقديم عرض التوريد بتاريخ 2/8/2015م قبل أن يتم تأسيس هذه الشركة والترخيص لها الذي كان بتاريخ 6/8/2015، مشيرًا إلى أنه لم يراع إحالة المستخلصات المصروفة للشركة للديوان لمراجعتها وفحصها.

وأكد أنه تم صرف دفعة أولى عن العقد دون التقيد بطلب خطاب ضمان، بالإضافة إلى عدم وجود إقرار جمركي يفيد بالتوريد الفعلي.

وأوضح أنه من المقرر قانونًا أن الشركة لا يجوز التعاقد معها من أساسه على اعتبار أن رأس مالها البالغ خمسة عشر ألف دينار لا يتناسب وقيمة العقود المبرمة معها والبالغة 11 مليونًا وتسعمائة وتسعة وسبعين ألف دينار، الأمر الذي يخالف لائحة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ الصادرة بالقرار رقم (544) لسنة 2010.

وأشار إلى أنه رغم ذلك فإن وزارة الحكم المحلي قامت بصرف مبلغ مليونين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعين دينارًا للشركة بإجراءات مخالفة.

واختتم الديوان بيانه، بقوله، إنه «في سبيل المحافظة على الأموال العامة والنأي عن إلحاق الضرر بها استلزم تدخله إلى وقف الصرف لحين أن تلتزم الشركة بالإيفاء بالتزاماتها وتوريد المصانع وتركيبها والتدريب على تشغيلها وفق نصوص العقد المبرم معها، مع الإشارة بأنه تقرر إحالة المخالفين لسلطات التحقيق الجنائي والتأديبي بالنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية عن المخالفات المرتكبة منهم منذ تاريخ 22/5/2016».

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