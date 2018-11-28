الدينار يتراجع امام الدولار ويرتفع امام اليورو في مستهل السوق الموازي

صعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 5.170 دينار ليبي للبيع و 5.150 دينار للشراء، وكان الدينار قد سجل أعلى مستوياته يوم أمس منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

بدوره هبط سعر اليورو اليوم في مستهل تعاملات السوق الموازي ليسجل 5.820 دينار، كما استقر سعر الجنية الاسترليني في مستهل السوق عند 6.440 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر 5.195 دينار وكان قد انخفض بشكل طفيف إلى 5.170 لكنه عاود التراجع مع ختام السوق إلى 5.160 دينار.

من جهته, قال الخبير الاقتصادي مصباح العكاري أن المؤشرات توحي بانفراج كبير في السيولة المالية، وكشف عن بيع 3 مليار دولار في غضون 8 أسابيع بعد صدور قرار الـ 183 % المتعلق بسعر الصرف.

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة في السوق السوداء حالة من الاضطراب النسبي عقب آطلاق الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية وتأخر إطلاق باقي الاصلاحات بالرغم من الاعلان عنها كمنحة ارباب الاسر.