أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 5.170 دينار
اليورو الأوروبي 5.820 دينار
الجنية الإسترليني 6.440 دينار
الليرة التركية 0.980 دينار
الدينار التونسي 1.670 دينار
الجنية المصري 0.2795 دينار
الدولار الكندي 4.000 دينار
الدينار الاردني 7.140 دينار
حوالات دبي-تركيا 5.170 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 145 دينار
كسر الفضة = 1.82 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار
بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
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