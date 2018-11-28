أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 5.170 دينار

اليورو الأوروبي 5.820 دينار

الجنية الإسترليني 6.440 دينار

الليرة التركية 0.980 دينار

الدينار التونسي 1.670 دينار

الجنية المصري 0.2795 دينار

الدولار الكندي 4.000 دينار

الدينار الاردني 7.140 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.170 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 145 دينار

كسر الفضة = 1.82 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار

بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.