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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 28/11/2018 وسعر الذهب والفضة

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018 بشكل طفيف في بدء تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.170 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد انخفض اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في مستهل تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 5.810 دينار.

بدوره هبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل طفيف خلال مستهل التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 6.430 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث2

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 5.170 دينار 5.150 دينار
اليورو 5.810 دينار 5.730 دينار
الجنية الاسترليني 6.430 دينار 6.350 دينار
الليرة التركية 0.980 دينار 0.900 دينار
الدينار التونسي 1.670 دينار 1.590 دينار
الجنية المصري 0.2795 دينار 0.2715 دينار
الدولار الكندي 4.000 دينار 3.920 دينار
الدينار الاردني 7.120 دينار 7.040 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة
سعر كسر الذهب عيار 18 = 143 دينار
سعر كسر الذهب عيار 21 = 166.8 دينار
سعر كسر الذهب عيار 24 = 190.6 دينار
كسر الفضة = 1.79 دينار

> اسعار الصكوك
بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش
بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.400 دينار
دولار بالشيك المصدق 5.300 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

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ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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