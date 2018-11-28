قائمة تفصيلية بأسعار مواد البناء

نستعرض هنا قائمة بأسعار مواد البناء من سوق زليتن، بحسب الأرقام الواردة لـ218، اليوم الأربعاء، من مصادر داخل السوق:

الإسمنت بـ24 دينارا

حديد 12 و14 بـ208 دنانير

حديد 6 بـ420 دينارا

كيس الإسمنت الأبيض بـ21 دينارا

بومشي 20 بـ1 دينار

بومشي 15 بـ90 قرشاً

بومشي 10 بـ80 قرشاً

ياجور بناء 40*20 بـ1.30 دينار

ياجور سقف 16 بـ13.5 دينار للمتر

ياجور سقف 20 بـ16 دينارا للمتر

سيارة الرملة السايح بـ170 دينارا

سيارة الرملة زليتن بـ370 دينارا

سيارة الشرشور بـ410 دنانير

القرينيليا بناء غرفة بـ35 دينارا

القرينيليا ملعقة غرفة بـ60 دينارا

سيارة القرينيليا بناء بـ270 دينارا

سيارة القرينيليا ملعقة بـ410 دنانير

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية