السفير الإسباني: استقرار مؤسسة النفط ضروري لإنعاش الاقتصاد الليبي

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع سفير إسبانيا لدى ليبيا، فرانسيسكو دي ميجيل، والوفد المرافق له، العلاقات التي تربط المؤسسة بشريكها الاستراتيجي، شركة ريبسول.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن السفير الإسباني أشاد خلال لقائه صنع الله، أمس الثلاثاء، بالتزام المؤسسة الحياد والنأي عن كل التجاذبات السياسية، إضافة إلى مساهمتها في إنعاش الاقتصاد الليبي.

كما أشاد السفير بالدّور الذي تقوم به المؤسسة في زيادة الإنتاج، رغم كلّ التحديات الراهنة في كافة أرجاء البلاد، فيما أعرب صنع الله عن امتنانه للحكومة الإسبانية لدعمها المتواصل للمؤسسة، مشيدًا بالعلاقات المتينة التي تربط المؤسسة بشريكها الاستراتيجي، شركة ريبسول.

وقال صنع الله : «نحن فخورون جدّا بالعلاقة المتينة التي تربطنا بشركة ريبسول، كما أننا نثمّن الدور البارز الذي تلعبه هذه الشركة في مساعدتنا على تحقيق مستهدفاتنا من الإنتاج والتنمية المكانية في المناطق القريبة من عملياتها».

وأضاف: «رغم كلّ التحدّيات التي تواجهنا، فإن الشراكة التي تجمعنا بشركة ريبسول تساعدنا بشكل كبير على إحداث تغيير والمضي قدمًا».

وتابع: «دأبت المؤسسة الوطنية للنفط على تكريس مبدأ الشفافية، إلى جانب التزامها بواجبها في الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، حيث تعدّ المؤسسة مثالًا يحتذى به في هذا الصدد، ونحن نتمنّى أن تحذو جميع المؤسسات الحكومية حذوها؛ إذ إنّ الشفافية تعتبر أحد أهم عوامل استقرار ليبيا في المستقبل، ولذلك سوف نلتزم بتكريسها أكثر من أي شيء آخر. كما أننا نعمل على توطيد العلاقات وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية من خلال تبنّي سياسة الجار الطيب، وسنقوم بدعم هذه المناطق قدر الإمكان، وذلك في حدود الميزانيات المتاحة».

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