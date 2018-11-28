شركة الخليج تضع بئر نفطي بحقل النافورة على خط الإنتاج

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الثلاثاء، أنّ شركة الخليج العربي للنفط قد تمكّنت الأحد الماضي من استكمال وضع البئر (Y1) بحقل النافورة النفطي على خط الإنتاج.

وأوضحت المؤسسة، أن هذا البئر يندرج ضمن مجموعة من الآبار (Y ,K ,L)، التي تمّ تخصيص ميزانية لها كجزء من البرنامج الاستكشافي والتنموي للشركة، بحسب ما نشرت المؤسسة على موقعها الرسمي أمس الثلاثاء.

وذكرت المؤسسة، أن البئر ينتج حاليا 1500 برميل في اليوم، ومن المتوقّع أن ترتفع قدرته الإنتاجيّة إلى 3000 برميل في اليوم فور تشغيل المضخات الغاطسة.

يشار إلى أن البئر (Y1) بحقل النافورة النفطي كان قد تم استكشافه وحفره في نهاية عام 2000، وفقا للمؤسسة الوطنية للنفط.

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