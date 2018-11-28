تراجع أسعار الدولار واليورو أمام الدينار

سجل سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، انخفاضا بقيمة 4 قروش مُقابل الأسعار التي استقر عندها أمس، إذ بلغ 5.15 دنانير مُقابل الدولار الواحد.

وتراجع سعر صرف اليورو في تعاملات السوق اليوم إلى 5.82 دنانير بفارق تراجع قيمته 3 قروش عن أسعاره أمس.

وبحسب المعلومات الواردة من مُتعاملين بالسوق الموازية، وصل سعر كسر الذهب إلى 142 دينارا لعيار 18، مُقابل 145 دينارا سجّلها خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر صرف الباوند 6.43 دنانير، فيما استقر سعر الدينار التونسي منذ أمس عند 1.67 دنانير، والليرة التركية عند 0.98 دنانير.

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