الدولار يواصل هبوطه أمام الدينار لأقل مستوى قبل شهرين

لليوم الرابع على التوالي تواصل العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية هبوطها أمام الدينار الليبي اليوم الأربعاء، إذ انخفض الدولار الأميركي إلى مستوى لم يبلغه منذ شهرين.

فقد سجلت العملة الأميركية 5.15 دينار، مقابل 5.19 دينار أمس، بفارق ثلاثة قروش، وهو أدنى مستوى له بعد 27 سبتمبر الماضي الذي وصل فيه إلى 5.12 دينار.

كما تراجعت العملة الأوروبية الموحدة إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي، إذ انخفضت إلى 5.81 دينار اليوم، مقابل 5.86 دينار أمس، بفارق خمسة قروش، ومقابل 6.31 دينار في 28 أكتوبر الماضي، وبذلك يكون اليورو قد هبط بنسبة 7.92% أمام الدينار الليبي خلال شهر فقط.

وكذلك انخفض الجنيه الإسترليني إلى 6.43 دينار اليوم، مقابل 6.47 دينار أمس، بفارق أربعة قروش، ومقابل 6.96 دينار في 28 أكتوبر الماضي، وبذلك يكون سعر صرف الإسترليني قد تراجع بنسبة 7% أمام الدينار الليبي خلال شهر.

أما بالنسبة ِإلى الليرة التركية فلم تتحرك كثيرًا، إذ سجلت الليرة 0.98 دينار اليوم، مقابل 0.99 دينار أمس، وهو السعر نفسه الذي كانت عليه قبل شهر.

في حين فقد الدينار التونسي نحو 13.9% من قيمته أمام الدينار الليبي خلال شهر، إذ سجلت العملة التونسية 1.67 دينار اليوم الأربعاء مقابل 1.94 دينار في 28 أكتوبر الماضي، بفارق 27 قرشًا.

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