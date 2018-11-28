السفير الإسباني لدى ليبيا: استقرار مؤسسة النفط ضروري لانعاش الاقتصاد الليبي

أكد السفير الإسباني لدى ليبيا فرانسيسكو دي ميجيل، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أناستقرار مؤسسة النفط ضروري لانعاش الاقتصاد الليبي.

واستقبل صنع الله أمس الثلاثاء بطرابلس السفير الإسباني لدى ليبيا والوفد المرافق له، والذي أثنى على الجهود التي يبذلها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مشيدا بالتزام المؤسسة الحياد والنأي عن كل التجاذبات السياسية، ومساهمتها في انعاش الاقتصاد الليبي.

كما أشاد دي ميجيل، بالدّور الذي تقوم به المؤسسة في زيادة الإنتاج، وذلك على الرغم من كلّ التحديات الراهنة في كافة أرجاء البلاد، وفق ما ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء.

بدوره أعرب مصطفى صنع الله، عن امتنانه للحكومة الإسبانية لدعمها المتواصل لمؤسسة النفط، مشيدا بالعلاقات المتينة التي تربط المؤسسة بشريكها الاستراتيجي، شركة “ريبسول” الإسبانية.

وعلّق صنع الله بالقول : “نحن فخورون جدّا بالعلاقة المتينة التي تربطنا بشركة ريبسول، كما أننا نثمّن الدور البارز الذي تلعبه هذه الشركة في مساعدتنا على تحقيق مستهدفاتنا من الإنتاج والتنمية المكانية في المناطق القريبة من عملياتها”.

وأضاف صنع الله قائلا: “على الرغم من كلّ التحدّيات التي تواجهنا، فإن الشراكة التي تجمعنا بشركة ريبسول تساعدنا بشكل كبير على إحداث تغيير والمضي قدما”، مؤكدا مؤسسة النفط قد دأبت على تكريس مبدأ الشفافية، إلى جانب التزامها بواجبها الأخلاقي والوطني في الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي.

وأشار صنع الله خلال لقائه بالسفير الإسباني لدى ليبيا، إلى أن تعدّ المؤسسة مثالا يحتذى به في تكريس مبدأ الشفافية، معربا عن أمله في أن تحذو جميع المؤسسات الحكومية حذوها، على حد قوله.

وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أنّ الشفافية تعتبر أحد أهم عوامل استقرار ليبيا في المستقبل، مؤكدا أنهم سيلتزمون بتكريسها أكثر من أي شيء آخر، والعمل على توطيد العلاقات وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية من خلال تبنّي سياسة “الجار الطيب”، ودعم هذه المناطق قدر الإمكان وذلك في حدود الميزانيات المتاحة، حسب قوله.

وتعد شركة “ريبسول” الإسبانية العالمية التي تعمل في مجال الطاقة، من أكبر الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال النفط في ليبيا ولها عقود عدة مع المؤسسة الوطنية للنفط في العمل النفطي.

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