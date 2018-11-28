مساعٍ جدّية لتطوير قطاع النفط الليبي

أصبحت أجندة المؤسسة الوطنية للنفط على طريق التنفيذ فيما يخص قطاع الغاز بحسب الخطة الاستراتيجية المعلنة من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله الذي صرح في مطلع نوفمبر الجاري إلى صحيفة “دانيشونال” أن ليبيا تسعى لإنتاج 3 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز في عام 2020.

بدورها الشركات الوطنية العاملة بالتعاون مع جهات أجنبية في مجال الاستكشاف بدأت بإظهار نية تطوير مشاريعها القائمة، من بينها مشروع بحر السلام الذي سيبدأ بإضافة مليار و100 مليون قدم مكعب خلال المدة المقبلة بحسب ما صرح به صنع الله لـ218، بالإضافة إلى الاستعداد لدخول مشروع الوفاء بـ70 مليون قدم مكعب.

وبعد مرور أيام فقط على تصريحات صنع الله، أعلنت شركة الواحة استكمال كافة الترتيبات للانطلاق في التشغيل التجريبي للبئر الأفقية بحقل الفارغ، ومن المنتظر أن يضيف الفارغ 33 مليون قدم مكعب يوميا.

من جهتها لم تخف المؤسسة ضرورة تطوير البنية التحتية لحقول الإنتاج لتحقيق استراتيجيتها للعام 2020 بالوصول إلى إنتاج مليوني برميل من النفط، وبحسب تصريحات صحفية لصنع الله فإن المؤسسة بحاجة إلى 20 مليار دولار.

من جانبه، صرح النائب في المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، الأسبوع الماضي، بأنه سيتم دعم المؤسسة العام المقبل بمليار و800 مليون دولار من أجل تطوير المنشآت والبنى التحتية.

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