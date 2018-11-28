بالصور.. قفل عشرات محلات الجملة  بالكريمية

قام جهاز الحرس البلدي طرابلس وأعضاء فرع جهاز الحرس البلدي الجفارة رفقة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية صباح اليوم الأربعاء 2018/11/28 بقفل 59 محل مواد غذائية داخل سوق الكريمية ( الجملة).وبيانها كالآتي:

(1-) قفل عدد “59” محل مواد غذائية “جملة ” بالشمع الأحمر ضبط داخلها كميات كبيرة من المواد بين المنتهية الصلاحية وسوء التخزين علمآ بأن بين هذه المحال وجد “19” محل جملة منتهى الصلاحية بالكامل.

(2-) مصادرة كميات ضخمة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري .

(3-) قفل عدد “8” محال مواد تنظيف “جملة ” بالشمع الأحمر ضبط داخلهم كميات كبيرة من مواد التنظيف ومواد التجميل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر .

(4-) حجز عدد من الشاحنات محملة بالدقيق عبوة “50” كيلو .

(5-) قفل عدد “7” مخازن بالشمع الأحمر لعدم توفر الاشتراطات الصحية داخلها وممتلئة بالقوارض والحشرات .

(6-) مخالفة عدد “79” محل جملة ﻹسباب مختلفة ،اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .

وختم الحرس البلدي بيانه، بالقول أن للن نتوقف عن حماية قوت المواطن من التجار الفاسدين الذين لاتهمهم صحة المواطن بقدر اهتمامهم بالعائد المادي. .

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