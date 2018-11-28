صنع الله يوجه بالتنمية المستدامة في البريقة

أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بإعادة تشغيل مصنع الميثانول الأول ومحافظة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة على تسيير العمليات بمصفاة البريقة ومصنعي الميثانول وتسييل الغاز.

وناقش صنع الله مع مسؤولي وأعيان وحكماء منطقة البريقة برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية الحالية والمستقبلية في المنطقة.

ووجه صنع الله الإدارة العامة للأمن والسلامة والتنمية المستدامة في المؤسسة بالتنسيق مع المجلس البلدي البريقة؛ وجهها للمساهمة في برامج التنمية وفق إمكانيات المؤسسة وما يخصص لها من ميزانيات.

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