سعر الدينار يسجل ارتفاعاً جديداً أمام العملات الأجنبية بالسوق السوداء

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 5.140 دينار ليبي للبيع و 5.120 دينار للشراء، ليسجل الدينار أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين.

بدوره تراجع سعر اليورو اليوم في مستهل تعاملات السوق الموازي ليسجل 5.800 دينار، كماكما هبط سعر الجنية الاسترليني في مستهل السوق عند 6.400 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.170 دينار وكان قد انخفض بشكل نسبي إلى 5.130 لكنه عاود التراجع مع ختام السوق إلى 5.140 دينار.

من جهته, قال الخبير الاقتصادي مصباح العكاري أن المؤشرات توحي بانفراج كبير في السيولة المالية، وكشف عن بيع 3 مليار دولار في غضون 8 أسابيع بعد صدور قرار الـ 183 % المتعلق بسعر الصرف.

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة في السوق السوداء حالة من الاضطراب النسبي عقب آطلاق الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية وتأخر إطلاق باقي الاصلاحات بالرغم من الاعلان عنها كمنحة ارباب الاسر.