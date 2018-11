المركزي العراقي” يمنع بيع الدولار للمتوجهين لإيران

كشفت وثيقة صادرة من البنك المركزي العراقي، موجهة إلى المصارف ومكاتب الصيرفة المجازة، بعدم بيعها الدولار إلى المسافرين العراقيين المتوجهين إلى إيران.

وجاء في الوثيقة: “إشارة إلى كتاب وزارة الخارجية العراقية الصادر في أيلول/سبتمبر الماضي، فسيتم إلغاء عملة الدولار في المبادلات التجارية بين العراق وإيران”.

كما دعا المركزي العراقي في توجيه المسافرين إلى إيران للاستعاضة عن الدولار الأميركي بعملة أخرى.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مجموعة عقوبات اقتصادية ضد إيران، آخرها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تضمنت عدم استخدام الدولار في التعاملات التجارية مع إيران، بالإضافة إلى عدم بيع وشراء النفط ومشتقاته من وإلى طهران.

