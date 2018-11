قال وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا، إن الحكومة الشعبوية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار “مخاوف شركائنا الأوروبيين” ومخاوف المستثمرين في نزاع مع الاتحاد الأوروبي بشأن ميزانية البلاد.

وجاء تصريح تريا في مجلس الشيوخ في روما، حيث قال إن ميزانية عام 2019 “موسعة بشكل معتدل” وأن “الحوار المكثف” مع المفوضية الأوروبية يجب أن يسفر عن التوصل إلى حل يحترم السياسات الاقتصادية للإدارة تماماً.

وأضاف تريا: “علينا أن نأخذ في الاعتبار مخاوف شركائنا الأوروبيين، ودرجة عدم اليقين في الأسواق وخاصة في الأسواق المالية. وقبل كل شيء، يجب أن نأخذ في الحسبان السياق الاقتصادي غير المستقر الذي نتحرك فيه والمستوى العالي للانتشار الذي يؤثر على هذا السياق”.

وكان تريا يمارس ضغوطا وراء الكواليس باعتباره يمارس تأثيرًا للتخفيف من حدة مواقف نائبي رئيس الوزراء المتشككين في الاتحاد الأوروبي ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، اللذين أشارا في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى استعدادهما لتقديم تنازلات بشأن عجز الميزانية البالغ 4ر2 % للعام القادم، وهو ما يمثل موجة إنفاق رفضتها المفوضية الأوروبية. ومنذ ذلك الحين تعهد الزعيمان باتخاذ خطوات نحو إصلاحاتهما باهظة التكاليف، الأمر الذي قد يدفع المفوضية إلى فرض غرامة على إيطاليا.

The post جيوفاني تريا.. على الحكومة مراعاة مخاوف الاتحاد الأوروبي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا