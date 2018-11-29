اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 5.080 دينار 5.060 دينار
اليورو 5.800 دينار 5.720 دينار
الجنية الاسترليني 6.400 دينار 6.320 دينار
الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار
الدينار التونسي 1.670 دينار 1.590 دينار
الجنية المصري 0.2785 دينار 0.2705 دينار
الدولار الكندي 3.980 دينار 3.900 دينار
الدينار الاردني 7.100 دينار 7.020 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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