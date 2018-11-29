ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.080 دينار 5.060 دينار اليورو 5.800 دينار 5.720 دينار الجنية الاسترليني 6.400 دينار 6.320 دينار الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار الدينار التونسي 1.670 دينار 1.590 دينار الجنية المصري 0.2785 دينار 0.2705 دينار الدولار الكندي 3.980 دينار 3.900 دينار الدينار الاردني 7.100 دينار 7.020 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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