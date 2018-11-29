عميد بلدية المليطانية يتابع سير إجراءات مشاريع التعليم بالبلدية

شحات 29 نوفمبر 2018 (وال) – اجتمع عميد بلدية المليطانية عبدالرحيم البدري مع مدير عام مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بالحكومة الليبية المؤقّتة المهندس العوكلي المصري، في مقرّ مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بمدينة شحات.

وقال “البدري” لوكالة الأنباء الليبية إن الاجتماع جاء لمتابعة سير إجراءات مشاريع التعليم بالبلدية ، وتأخّر التنفيذ من قبل الشركة المكلّفة بالتنفيذ، وفق الإذن الذي منحه مجلس الوزراء، للمصلحة بالتعاقد المباشر مع الشركة المنفذة.

وأضاف عميد البلدية ،أن الاجتماع جاء أيضًا لمتابعة التجهيزات ،واحتياجات المدارس التابعة للمنطقة التعليمية بلدية المليطانية .(وال – شحات) س خ/ أ د

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