اقتصاد

ليبيا ستُصدّر مليون برميل نفط لـ “نيوزيلندا”

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت صحيفة “اس بي غلوبال” في تقرير لها أن مصفاة نيوزيلندية تستعد لاستقبال مليون برميل نفط خام من ليبيا في ديسمبر المقبل.

وتُعد هذه الصادرات هي الأولى التي تُرسلها ليبيا إلى نيوزيلندا خلال السنوات الأخيرة، حيث تعتمد في تغطية احتياجاتها النفطية على الدول المنتجة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة الى دول أستراليا وماليزيا.

وسبق أن صدّرت ليبيا كميات كبيرة من النفط الخام إلى دول بعيدة، من بينها الصين التي صدّرت لها نحو مليون برميل الشهر الماضي، بالإضافة إلى تصدير نفس الكمية لأستراليا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في وقت سابق أنها سترفع مستوى إنتاجها عام 2020 إلى مليوني برميل يوميا بشرط تطوير البنية التحتية النفطية في ليبيا.

يُشار إلى أن أسعار النفط العالمية انخفضت يوم الخميس الماضي إلى 58 دولارا.

وتعتبر تكلفة برميل النفط في ليبيا من بين الأعلى في المنطقة، وبحسب دراسة حديثة إن تكلفة البرميل تتجاوز 23 دولارا للبرميل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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