انخفاض أسعار الهواتف النقالة في مصراتة

انعكس انخفاض قيمة العملات الأجنبية في السوق السوداء أمام الدينار على الكثير من السلع في السوق الليبية، من بينها أسعار أجهزة الهاتف النقال.

وانخفضت في مدينة مصراتة تكاليف شحن توريد الأجهزة من الدول المصنعة إلى 35%، بالمقارنة مع الأساس السنوي، كما انخفضت على صعيد الأسعار بنسبة 25%.

يُشار إلى أن الأجهزة الأكثر تداولاً في السوق، بحسب التجار والزبائن هي سامسونغ وهواوي، وتأتي ثالثاً آبل.

ويقول تجار من سوق الهواتف إن أسعار الأجهزة أصبحت تؤثر بشكل كبير على اختيارات الزبائن وتصنيفات الأكثر مبيعاً، ويتوقعون انتعاشة أكبر للسوق مع انفراجة أزمة السيولة.

يُذكر أن تجار الأجهزة النقالة، يُواجهون مؤخراً مُشكلة بيع الهواتف بالصكوك لبعض المواطنين الذين لم يتمكنوا من سحب مدخراتهم من المصارف، الأمر الذي أثر على مستوى المبيعات.

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