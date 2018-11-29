أسهم أوروبا مستقرة مع انحسار المخاوف التجارية

لندن-العنوان

استقرت الأسهم الأوروبية الأربعاء مع انحسار المخاوف بشأن الحرب التجارية، والتي كانت قد دفعت المؤشرات إلى الهبوط خلال الجلسة السابقة، بفعل احتمال عقد لقاء بين الرئيسين الأمريكي والصيني خلال قمة مجموعة العشرين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بما يصل إلى 0.5 بالمئة قبل أن يغلق مستقرا عند 357 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستوكس 50 بنسبة 0.1 بالمئة.

وقال سيث كاربنتر الخبير الاقتصادي لدى يو.بي.إس في مذكرة “الاجتماع بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ فرصة لتجنب المزيد من التصعيد. نتوقع أن يفعل الاثنان ما هو أكثر من الاتفاق على إطار عمل للمباحثات”.

بيد أن حالة من الضبابية سادت بعد تقرير إخباري ألماني تحدث عن رسوم جمركية جديدة على السيارات المستوردة من الخارج قد يجري فرضها بعد اجتماعات مجموعة العشرين في بوينس أيرس. وضغط هذا على مؤشر أسهم قطاع السيارات الذي هبط 0.5 بالمئة.

المصدر-وكالات

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