أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 29/11/2018 وسعر الذهب والفضة

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018 المزيد من التراجع في مستهل تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.130 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد انخفض اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في بدء تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 5.800 دينار.

بدوره تراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل نسبي خلال مستهل التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 6.400 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.120 دينار 5.100 دينار اليورو 5.800 دينار 5.720 دينار الجنية الاسترليني 6.400 دينار 6.320 دينار الليرة التركية 1.00 دينار 0.920 دينار الدينار التونسي 1.660 دينار 1.580 دينار الجنية المصري 0.2785 دينار 0.2705 دينار الدولار الكندي 3.980 دينار 3.900 دينار الدينار الاردني 7.100 دينار 7.020 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 144 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 168 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 192 دينار

كسر الفضة = 1.79 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.400 دينار

دولار بالشيك المصدق 5.300 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.