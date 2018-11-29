الجوية الإفريقية تسترجع إحدى طائرتيها من الشركة المُؤجرة لها منذ 2015

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإفريقية الليبية، إرجاع طائرتها نوع ((A320، من الشركة المُؤجرة لها منذ عام 2015، وذلك بعد مفاوضات مُضنية وجهود مشكورة بين الشركتين.

وقال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإفريقية عمران الزبادي، إن الشركة نجحت في إرجاع إحدى الطائرتين والتي تحمل علامة رقم (5AONL)، بفضل الله ومساعي الوطنيين.

وأوضح الزبادي، أن الطائرة قد وصلت مساء أمس الأربعاء إلى مطار قرطاج الدولي بتونس في طريق عودتها إلى أرض الوطن لإجراء بعض أعمال الصيانة والكشف المعتاد، وتغيير تسجيلها من الأوروبي إلى الليبي.

وأشار الزبادي، أن هذه الطائرة ستضاف إلى أسطول طائرات الشركة لسد العجز الحاصل في تغطية شبكة الرحلات، ولتقلل بذلك حجم معاناة الشركة والمواطن، مؤكدا أن المفاوضات لازالت جارية لاستكمال عودة الطائرة الأخرى قريباً جداً.

وكانت شركة الخطوط الجوية الأفريقية الليبية قد أجرت في مارس 2015 طائرتين من طراز إيرباص A330-300 مملوكتين لها إلى الخطوط الجوية التركية.

وقالت الخطوط الجوية الأفريقية في بيان حينها إن توقيع العقد جاء لعدم توافر إمكانية تشغيلهما أو الاستفادة منهما حاليًا؛ حيث إن هذا النوع من الطائرات مخصص للرحلات طويلة المدى والتي تعّد غير متاحة لشبكة الخطوط الأُفريقية خلال الوقت الراهن.

وأوضحت أنه بموجب هذا العقد تم تأجير الطائرتين للخطوط التركية لمدة ثماني سنوات بقيمة ثابتة طيلة فترة الإيجار، وأشارت إلى أنه يحق خلال هذه الفترة للخطوط الأفريقية فقط إنهاء العقد أو استرجاع إحدى الطائرتين أو كلتيهما متى أتيحت الظروف التشغيلية للشركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر