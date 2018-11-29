أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء  الخميس 29 نوفمبر 2018

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018، الساعة 00 :00 القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 5.130 دينار
اليورو الأوروبي 5.800 دينار
الجنية الإسترليني 6.400 دينار
الليرة التركية 1.00 دينار
الدينار التونسي 1.660 دينار
الجنية المصري 0.2785 دينار
الدولار الكندي 3.980 دينار
الدينار الأردني 7.100 دينار
حوالات دبي-تركيا 5.130 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 144 دينار
كسر الفضة = 1.79 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار
بطاقات الفيزا 10 آلاف دولار = 4.40 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
أضف تعليقـك