المدير التسويقي بإدارة الفروع بمصرف الوحدة ينفي لـ “وال” البدء في المعاملات الخاصة بـ 10 آلاف دولار

بنغازي 29 نوفمبر 2018 (وال)- نفى المدير التسويقي بإدارة الفروع بمصرف الوحدة أستاذ أحمد التركي اليوم الخميس، فتح الحسابات الخاصة بمعاملات بطاقات فيزا الـ 10 آلاف دولار .

وقال أستاذ أحمد التركي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن المصرف حال شروعها في معاملات بطاقات فيزا الـ 10 آلاف دولار، فلا بد أن يكون في الحساب المبلغ كاملاً، وأن المصرف يشدد على ضرورة توفر القيمة كاملاً في الحساب .

وأضاف أستاذ أحمد التركي أن آخر يوم لفتح الحسابات؛ هو يوم 15 ديسمبر المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه تم نقل مصرف الوحدة فرع المدينة “شارع عشرين” إلى مقر فرع سوق مواد البناء لدواعي المصلحة العامة .

وأوضح أستاذ أحمد التركي أن فرع الحديقة تم نقله من منطقة البركة إلى فرع المدينة “شارع عشرين” بصفة دائمة، وذلك بسبب إجراء بعض التحويرات على صيانة مقر فرع السوق، وسيكون استلام المقر في شهر يناير من عام 2019 . (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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