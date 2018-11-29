محدث..أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء  الخميس 29 نوفمبر 2018

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018، الساعة 00 :00 القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 5.100 دينار

اليورو الأوروبي 5.800 دينار

الجنية الإسترليني 6.400 دينار

الليرة التركية 1.00 دينار

الدينار التونسي 1.660 دينار

الجنية المصري 0.2785 دينار

الدولار الكندي 3.980 دينار

الدينار الأردني 7.100 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.130 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 144 دينار

كسر الفضة = 1.79 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار

بطاقات الفيزا 10 آلاف دولار = 4.40 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية