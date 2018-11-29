التركي يؤكد أنه يسمح للزبائن بتعبئة أي مبلغ ببطاقة الــ”10″ آلاف دولار

بنغازي 29 نوفمبر 2018 ( وال ) – نفى مدير التسويق بمصرف الوحدة، أحمد التركي، ما تم تداوله من إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص فتح الحسابات الخاصة بمعاملات 10 آلاف دولار، والتي قالت بوجوب أن يكون في الحساب قيمة المبلغ كاملة.

وأكد التركي – لوكالة الأنباء الليبية – أن المصرف يسمح بالقيمة المالية التي يحتاج إليها الزبون.

ونبه التركي بأن أخر يوم لفتح الحسابات هو يوم 15 ديسمبر 2018م وأعلن التركي عن نقل مصرف الوحدة فرع المدينة شارع عشرين إلى فرع سوق البناء لدواعي المصلحة العامة، مشيرا إلى أن فرع الحديقة تم انتقاله من البركة إلى فرع المدينة شارع عشرين بصفة دائمة.

وذكر التركي بأنه تم إجراء بعض التحويرات على صيانة فرع السوق وسيكون استلام المقر في شهر يناير 2019م.( وال – بنغازي) م ب / س ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال