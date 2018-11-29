تراجع جماعي العملات الاجنبية أمام الدينار بالسوق السوداء والليرة التركية تحلق وحيدة

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي مزيدا من الانخفاض في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.090 دينار ليبي للبيع و 5.070 دينار للشراء، ليسجل الدينار اختراقات جديدة ويستمر عند أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين.

بدوره انخفض سعر اليورو اليوم في ختام تعاملات السوق الموازي ليسجل 5.770 دينار، كما هبط سعر الجنية الاسترليني في ختام السوق إلى 6.370 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.130 دينار وكان قد انخفض بشكل نسبي إلى 5.070 لكنه عاود الارتفاع مع ختام السوق إلى 5.090 دينار.

وعلى الرغم من التراجع الجماعي للعملات الاجنبية إلا أن الليرة التركية أرتفعت إلى 0.990 دينار, وسجل الدينار التونسي 1.560 دينار.

فيما انخفض سعر كسر الذهب عيار 18 في السوق الموازية 142 دينار.

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة في السوق السوداء حالة من الاضطراب النسبي عقب آطلاق الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية وتأخر إطلاق باقي الاصلاحات بالرغم من الاعلان عنها كمنحة ارباب الاسر.