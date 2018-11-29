متاجر الذهب تفتقد الزبائن

لاحظ مراقبون خلو متاجر الذهب من الزبائن منذ إعلان الإصلاحات الاقتصادية، خاصة أن موعد الإعلان تزامن مع انتهاء موسم المناسبات والأعراس التي يقبل فيه الناس على شراء الذهب.

ويتوقع المراقبون أن تشهد أسعار الذهب انخفاضا أكبر بتأثير هبوط سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بعد البدء بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية.

وهوت مبيعات محال الذهب إلى أكثر من النصف، مع تقلّص شروط عقود الزواج المتعلقة بمقدار الذهب الى ربع القيمة المعهودة منذ سنوات، كما أن البعض باع مدخراته من الذهب خلال السنوات الماضية ولم يتمكن من شراء غيرها.

ويؤكد المراقبون أنه وإثر الأحداث الاقتصادية التي شهدتها ليبيا في السنوات الأخيرة وما رافقها من شح في السيولة وقسوة الظروف، تجردت الليبيات من حليهن في سبيل إخراج الأسرة من حالة العوز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية