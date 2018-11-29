إعادة تشغيل مصنع الميثانول الأول

أعلنت إدارة التصنيع بشركة سرت لإنتاج وتصنيع الغاز عن تفاصيل إنتاج مصنع الميثانول الأول الذي أعيد تشغيله مطلع الأسبوع الجاري بعد توقف دام أكثر من سنة.

وجاء في صفحة الإدارة في “فيسبوك”، أن المصنع تم تشغيله بصورة آمنة وبحمولة تصل 55% من الحمولة التصميمية، وبمعدل إنتاج يومي بلغ 600 طن متري.

واشار مراقب الميثانول عيسى الفارسي، إلى أن سبب توقف المصنع طيلة هذه الفترة كان بسبب عطل في أنابيب المهذب الحراري.

الجدير بالذكر أن الميثانول يتم إنتاجه باستخدام الغاز الطبيعي المنتج من الحقول التابعة للشركة بطاقة إنتاجية تصل ألف طن متري في اليوم لكل مصنع.

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