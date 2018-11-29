اقتصاد

إعادة تشغيل مصنع الميثانول الأول

تم النشر منذُ 28 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة التصنيع بشركة سرت لإنتاج وتصنيع الغاز عن تفاصيل إنتاج مصنع الميثانول الأول الذي أعيد تشغيله مطلع الأسبوع الجاري بعد توقف دام أكثر من سنة.

وجاء في صفحة الإدارة في “فيسبوك”، أن المصنع تم تشغيله بصورة آمنة وبحمولة تصل 55% من الحمولة التصميمية، وبمعدل إنتاج يومي بلغ 600 طن متري.

واشار مراقب الميثانول عيسى الفارسي، إلى أن سبب توقف المصنع طيلة هذه الفترة كان بسبب عطل في أنابيب المهذب الحراري.

الجدير بالذكر أن الميثانول يتم إنتاجه باستخدام الغاز الطبيعي المنتج من الحقول التابعة للشركة بطاقة إنتاجية تصل ألف طن متري في اليوم لكل مصنع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك