3.5 مليار دولار قيمة صادرات النفط الليبي للصين

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن صادرات النفط الليبي إلى الصين بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار دولار العام الحالي، أي حوالي ضعف القيمة في العام الماضي.

وجاءت تصريحات صنع الله خلال لقائه القائم بالأعمال بالسفارة الصينية لدى ليبيا، وانغ تشيمين، والوفد المرافق له، الأربعاء.

وقالت المؤسسة في موقعها الإلكتروني، الخميس، إن الجانبين ناقشا آفاق التعاون المشترك بين البلدين والفرص المتاحة لشركات النفط الصينية لدخول السوق الليبية.

وشجّع صنع الله شركات النفط الصينية على العودة إلى ليبيا، معربا عن شكره وتقديره لحكومة جمهورية الصين الشعبية على دعمها المتواصل للمؤسسة.

من جهته، أكد القائم بالأعمال الصيني ضرورة السماح للمؤسسة بمواصلة أعمالها دون أي عوائق.

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