مؤسس أمازون يحذر من إفلاس الشركة

حذر مؤسس أمازون من زوال الشركة، جيف بيزوس، يوما ما والتي تضم أكبر متاجر التجزئة في العالم، بقيمة تصل إلى حوالي تريليون دولارا.

وقال بيزوس في لقاء جمع بين بعض الموظفين وأغنى رجال العالم، لتفادي هذا الزوال فإنه يتعين على العاملين الاستحواذ على الزبائن وتجنب النظر إلى الداخل، مشيرا إلى أنه يجب التركيز على أنفسنا بدلا من العملاء، معتبرا ذلك بداية النهاية.

ويأتي تصريح بيزوس في ظل مرور أسبوع شائك على عملاقة التجارة الإلكترونية، حيث أعلنت شركة أمازون عن مقرين جديدين لها في كوينز بنيويورك وأرلينغتون بولاية فيرجينيا، وذلك بعد استعراض تنافس المناطق بالولايات المتحدة، لجذب شركة أمازون عن طريق الدعم والاستثمارات الكبيرة. هذا وكان بيزوس يتحدث في اللقاء عن أحوال سلسلة متاجر سيرز التي كانت في وقت سابق أكبر سلسلة للمتاجر حول العالم، لكنها أعلنت إفلاسها في أكتوبر الماضي.

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