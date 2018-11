قال مسؤولان عراقيان في قطاع النفط، إن العراق وافق على صفقة حفر حقل “غرب القرنة 2” النفطي قيمتها 156.74 مليون دولار مع شركة “بوهاي” لهندسة الحفر الصينية.

وأوضح المسؤولان أنه بموجب العقد البالغة مدته 24 شهرا، تحفر بوهاي 28 بئرا لإنتاج النفط في “غرب القرنة 2” الذي تديره شركة “لوك أويل” الروسية، على أن تنتهي أعمال الحفر في موعد أقصاه نهاية 2020. يبلغ الإنتاج الحالي لغرب القرنة 2 حوالي 400 ألف برميل يوميا، وفقا لمسؤول نفطي على دراية بعمليات الإنتاج في الحقل. وقال مسؤولون من شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة إن الشركة تجري مباحثات مع بوهاي لترسية عقد ثان للحفر في غرب القرنة 2 عليها، وقد تصل قيمة العقد إلى 148 مليون دولار. وعلق مسؤول في الشركة العراقية قائلا “نحن في عملية المباحثات المبدئية مع بوهاي لحفر 26 بئرا إضافيا في المرحلة الثانية لغرب القرنة”.

The post بوهاي الصينية تُوقع صفقة لإنتاج النفط مع الحكومة العراقية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا