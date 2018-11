“أوراق بنما” تُلاحق بانك دويتشه بمدينة فرانكفورت

اقتحمت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، مقر دويتشه بانك في مدينة فرانكفورت، بعملية مبرمجة تتصل بشبهات تبييض الأموال.

وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية إن أكثر من ست سيارات شرطة نقلت رجال أمن اقتحموا أبواب البنك قبيل الساعة التاسعة صباح اليوم، بعد معلومات تتصل بقضية تعود إلى العام 2016، كانت كشفتها وثائق عُرفت باسم “أوراق بنما” تتصل بتبييض الأموال من خلال شركات الأوفشور.

ونقلت بلومبيرغ عن ناطق باسم البنك قوله: “لقد سلمنا الشرطة ما طلبوه من وثائق”.

وأشارت إلى أن البنك العملاق الذي يعاني من سلسلة عثرات متتابعة، خسر من أسعار أسهمه حوالي النصف خلال العام الحالي، وآخرها 3% صباح اليوم الخميس.

ونسبت الوكالة إلى ستيفان موللر المدير التنفيذي في وكالة “دي جي دبليو ايه” الاستشارية قوله إن العملية الأمنية التي تعرض لها البنك اليوم، ستعطّله لعدة أشهر قادمة، وربما لن تنجو منها إدارته العليا”.

وتفيد بلومبيرغ بأن ما تعرض له دويتشه بانك اليوم، قد يكون تهمة جديدة تتركز على دوره في فتح وإدارة حسابات غامضة في جزر العذراء البريطانية، من أموال حوالي 900 شخص سبق وكانت بصددهم شبهات تبييض 354 مليون دولار.

يشار إلى أن البنك كان دفع حوالي 18 بليون دولار غرامات؛ لتسوية قضايا متتابعة طالته منذ العام 2008.

