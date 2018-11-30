أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 5.090 دينار
اليورو الأوروبي 5.780 دينار
الجنية الإسترليني 6.350 دينار
الليرة التركية 0.990 دينار
الدينار التونسي 1.650 دينار
الجنية المصري 0.2785 دينار
الدولار الكندي 3.980 دينار
الدينار الاردني 7.100 دينار
حوالات دبي-تركيا 5.080 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 142 دينار
كسر الفضة = 1.79 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار
بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
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