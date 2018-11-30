أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 5.090 دينار

اليورو الأوروبي 5.780 دينار

الجنية الإسترليني 6.350 دينار

الليرة التركية 0.990 دينار

الدينار التونسي 1.650 دينار

الجنية المصري 0.2785 دينار

الدولار الكندي 3.980 دينار

الدينار الاردني 7.100 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.080 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 142 دينار

كسر الفضة = 1.79 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار

بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.