الوطنية للنفط تحقق أعلى إيرادات شهرية منذ بداية العام

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الجمعة، أن إيرادات أكتوبر الماضي من مبيعات الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، قد بلغت 2.87 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار أمريكي 73%، مقارنة بالشهر السابق.

وأكدت الوطنية للنفط في موقعها الرسمي، أنها عد أعلى عائدات شهرية محققة منذ بداية العام حتّى تاريخ اليوم، مضيفة أن إجمالي العائدات المتوقّعة لعام 2018 يقدر بحوالي 23.7 مليار دولار أمريكي – أي بزيادة قدرها 73 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وعزت الوطنية للنفط تحقيق هذه الإيرادات النفطية لشهر أكتوبر للارتفاع الملحوظ في عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر أغسطس، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر أكتوبر.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله بأن ارتفاع ودائع القطاع في مصرف ليبيا المركزي يتطلب إقرار مزيد من الشفافية من جانب الجهات الحكومية بخصوص الميزانيات المخصصة والمبالغ المنفقة في كافة أرجاء البلاد. حسب موقع الشركة.

يذكر أن إنتاج ليبيا من النفط ارتفع إلى أكثر من مليون و100 ألف برميل يوميا

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