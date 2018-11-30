شركة سرت : إعادة تشغيل مصنع الميثانول الأول بعد توقفه لأكثر من 14 شهرا

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، عن إعادة تشغيل مصنع الميثانول الأول يوم الأحد الماضي من قبل إدارة التصنيع بالشركة،بعد توقفه عن العمل لأكثر من 14 شهرا.

وقال مراقب مصنع الميثانول عيسى الفارسي، إن المصنع جرى إعادة تشغيله بصورة آمنة والوصول إلى حوالي 55% من الحمولة التصميمية، وبمعدل إنتاج يومي يصل إلى 600 طن متري يتم شحنها إلى وحدة الشحن بإدارة المرافق، وفق ما نشر مكتب الإعلام للشركة على صفحته في “فيسبوك” أمس الخميس.

وأوضح الفارسي، أن سبب توقف المصنع طيلة هذه الفترة هو وقوع عطل في أنابيب المهذب الحراري، وقد تم الكشف على الأنابيب واستبدال 19 أنبوبا واستبدال عامل المساعد الحراري لعدد 75 أنبوبا، حسب قوله.

وأعرب الفارسي، عن شكره لرئيس لجنة الإدارة ومدير عام إدارة التصنيع والصيانة ومدير إدارة التصنيع على اهتمامهم ومتابعتهم المستمرة لمراحل إعادة الإنتاج، ولمشغلي مصانع الميثانول والإدارات التي ساهمت في أعمال الصيانة، مثل إدارة الصيانة ووحدة الفحص والتفتيش ووحدة هندسة العمليات بالإدارة الفنية وإدارة النقل وغيرها من الإدارات الأخرى المساندة.

من جهته، أشار منسق مصنع الميثانول الأول سالم القطعاني، إلى أن العاملين بالمصنع تكاتفوا جميعا في إصرار وتحدٍ لكل الظروف من أجل إعادة تشغيل المصنع رغم الظروف الصعبة والنقص الحاد في العمالة، على حد قوله.

ويعد مصنع الميثانول الأول أحد المنشآت الصناعية الهامة بمجمع البتروكيمياويات بمرسى البريقة، وقد جرى بدء عمليات الإنتاج فيه في نهاية العام 1977، وفي العام 1985 بدء الإنتاج بمصنع الميثانول الثاني.

ويجري إنتاج الميثانول باستخدام الغاز الطبيعي المنتج من الحقول التابعة لشركة سرت كمادة خام، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل مصنع من مصنعي الميثانول ألف طن متري يومياً ويتم تصدير معظم إنتاج المصنعين إلى الخارج.

وتتكون مادة الميثانول من مركب كيميائي كحولي يكون على هيئة سائل عديم اللون ذو رائحة مميزة وهو سام جداً وقابل للاشتعال، ويستخدم في صناعة العديد من المركبات الكيميائية مثل صناعة الفورمالدهايد وحامض الخليك وصناعة غراء الخشب والمستحضرات الطبية واللدائن وأعلاف الحيوان ووقود للمركبات.

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