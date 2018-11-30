الوطنية للنفط تُحقّق إيرادات غير مسبوقة 

حقّقت المؤسّسة الوطنية للنفط إيرادات مالية عن شهر أكتوبر بلغت 2.87 مليار دولار أميركي، بمُعدّل ارتفاع عن إيرادات شهر سبتمبر يُقدّر بـ1.2 مليار دولار أميركي، أي ما نسبته 73%.

وقالت المؤسسة إنّ عائدات شهر أكتوبر هي الأعلى منذ بداية العام الجاري، مُشيرة إلى أن حسابات هذا الشهر كانت مدعومة بإيرادات شحنات الخام التي صدّرتها المؤسسة مؤخراً وسارعت لإنهاء مُعاملاتها ضمن حسابات أكتوبر.

من جانبه، علّق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على هذه الانتعاشة في الإنتاج قائلا إنّه ينبغي من الجهات الحكومة التركيز على إقرار المزيد من الشفافية فيما يخص ودائع القطاع في مصرف ليبيا المركزي.

كما يقدّر إجمالي العائدات المتوقّعة لعام 2018 بحوالي 23.7 مليار دولار أمريكي – أي بزيادة قدرها 73 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

ونشرت المؤسسة جدولاً يُظهر إيرادات مبيعات النفط والغاز في الفترة ما بين 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2018:

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