اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 5.090 دينار 5.070 دينار
اليورو 5.770 دينار 5.690 دينار
الجنية الاسترليني 6.350 دينار 6.270 دينار
الليرة التركية 0.990  دينار 0.910 دينار
الدينار التونسي 1.650 دينار 1.570 دينار
الجنية المصري 0.2785 دينار 0.2705 دينار
الدولار الكندي 3.960 دينار 3.880 دينار
الدينار الاردني 7.100 دينار 7.020 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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