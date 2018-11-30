ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.090 دينار 5.070 دينار اليورو 5.770 دينار 5.690 دينار الجنية الاسترليني 6.350 دينار 6.270 دينار الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار الدينار التونسي 1.650 دينار 1.570 دينار الجنية المصري 0.2785 دينار 0.2705 دينار الدولار الكندي 3.960 دينار 3.880 دينار الدينار الاردني 7.100 دينار 7.020 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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