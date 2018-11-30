ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|5.090 دينار
|5.070 دينار
|اليورو
|5.770 دينار
|5.690 دينار
|الجنية الاسترليني
|6.350 دينار
|6.270 دينار
|الليرة التركية
|0.990 دينار
|0.910 دينار
|الدينار التونسي
|1.650 دينار
|1.570 دينار
|الجنية المصري
|0.2785 دينار
|0.2705 دينار
|الدولار الكندي
|3.960 دينار
|3.880 دينار
|الدينار الاردني
|7.100 دينار
|7.020 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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