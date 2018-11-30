زيادة 73% في ايرادات مؤسسة النفط

ايوان ليبيا – وكالات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أنها حققت في شهر أكتوبر الماضي، أعلى إيرادات شهرية منذ بداية 2018، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار أميركي (+73%) مقارنة بالشهر السابق.

وقالت مؤسسة النفط، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن إيرادات شهر أكتوبر من مبيعات الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، بلغت 2.87 مليار دولار أميركي، أي بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار أميركي مقارنة بالشهر السابق، لتكون أعلى عائدات شهرية محققة منذ بداية العام حتّى تاريخ اليوم.

وأكدت أن إجمالي العائدات المتوقّعة لعام 2018 يقدر بحوالي 23.7 مليار دولار أميركي، أي بزيادة قدرها 73% مقارنة بالعام الماضي، مرجعة سبب الطفرة في إيرادات أكتوبر إلى الارتفاع الملحوظ في عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر أغسطس، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر أكتوبر.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله: «تواصل المؤسسة الوطنية للنفط بذل قصارى جهدها للمحافظة على استقرار الإنتاج، رغم كلّ التحديات الراهنة في البلاد»، مؤكدًا أن ارتفاع ودائع القطاع في مصرف ليبيا المركزي يتطلب إقرار مزيد من الشفافية من جانب الجهات الحكومية بخصوص الميزانيات المخصصة والمبالغ المنفقة في كافة أرجاء البلاد.

وتابع أن المؤسسة الوطنية للنفط «دأبت على نشر الإيرادات النفطية بصفة شهرية، حرصا منها على تكريس مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين، كما أنها ستواصل دعوتها إلى تبنّي مبدأ الشفافية في المجال الاقتصادي كأساس لأي اتفاق سياسي دائم في ليبيا».

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