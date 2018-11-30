الوطنية الليبية للنفط: صادرات البترول إلى الصين تضاعفت هذا العام

أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله عن “سروره بارتفاع حجم الواردات الصينية من النفط الليبي، والتي تجاوزت 3,5 مليار دولار هذا العام، أي أكثر من الضعف مقارنة بأرقام العام الماضي”، التي لم تتجاوز 1,7 مليار دولار.

وذكرت المؤسسة في بيان صباح الجمعة أن رئيس مجلس إدارتها إلتقى الأربعاء الماضي القائم بالأعمال بالسفارة الصينية لدى ليبيا، وانغ تشيمين، والوفد المرافق له. وناقش الطرفان “آفاق التعاون المشترك بين البلدين والفرص المتاحة لشركات النفط الصينية لدخول السوق الليبية”.

ونقل البيان “ثناء القائم بالأعمال الصيني على الجهود التي يبذلها رئيس مجلس الإدارة”، مشيداً بـ”مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في النهوض بالاقتصاد الليبي بشكل فعّال ومستمرّ”، ومؤكّدا على “ضرورة السماح للمؤسسة بمواصلة أعمالها دون أية عوائق”. وبدوره “شجّع صنع الله شركات النفط الصينية على العودة إلى ليبيا”. وقال صنع الله “نحن فخورون جدّا بالعلاقات الوطيدة والمتنامية التي تجمعنا بجمهورية الصين الشعبية، كما أننا نتطلع إلى مزيد تعزيزها وتوسيعها، وذلك خدمة للمصالح المشتركة بين قطاعي النفط في كلّ من ليبيا والصين”.

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