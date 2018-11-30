سعر الدولار يتراجع على نطاق واسع

رويترز – انخفض الدولار مقابل بقية العملات الرئيسية, ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.2 بالمئة إلى 96.64 وهو أدنى مستوى في نحو أسبوع.

وفاجأ باول الأسواق يوم الأربعاء عندما لمح إلى أن سعر الفائدة القياسي البالغ اثنين إلى 2.25 بالمئة ”أقل بقليل فقط“ من النطاق الواسع لتقديرات المستوى المحايد والذي كان في سبتمبر أيلول بين 2.5 و3.5 بالمئة.

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ويخالف هذا تعليقات باول في أكتوبر تشرين الأول عندما قال إن سعر الفائدة ”يبعُد كثيرا عن المستوى المحايد في الوقت الراهن“.

وتراجع الدولار على نطاق واسع، حيث انخفض 0.4 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 113.25 ين بينما نزل 0.25 أمام اليورو.

وسجل اليورو 1.1394 دولار بعدما لامس 1.13975 دولار وهو أعلى مستوى في نحو أسبوع.

وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.2830 دولار لكنه انخفض 0.2 بالمئة مقابل اليورو إلى 88.81 بنس.